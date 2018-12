Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A Ventimiglia l’Aiga Spa comunica agli utenti della zona di via Eugenio Montale che, a causa di lavori urgenti sulla rete dell’acquedotto, a partire dalle 8 di oggi, mercoledì 5 dicembre, e fino a fine lavori, sarà interrotta la fornitura di acqua potabile. Alla riapertura dell’acqua si potranno verificare fenomeni temporanei di torbidità. In caso di avverse condizioni meteo, il lavoro sarà effettuato il giorno seguente.

