Tre velisti Soci dello Yacht Club Sanremo, sull’imbarcazione MY SONG dell’imprenditore Pierluigi Loro Piana, hanno fatto il record nella regata “Transatlantic Race” organizzata dal Royal Offshore Racing Club.

Vittorio Zaoli, Flavio Grassi e Luca Albarelli, cresciuti nella città sanremese e velicamente nati allo Yacht Club Sanremo, hanno partecipato a questa fantastica regata da Lanzarote (Canarie) a Granata (Caraibi) che con una durata di 10 giorni e 5 ore hanno battuto il record precedente del francese Nomad.

Una grande impresa per i tre amici, grandi velisti, già olimpionici e atleti di Coppa America.

Lo Yacht Club Sanremo ringrazia questi grandi marinai per l’impresa di immenso valore portata a termine con successo.