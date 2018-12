“La sanità nel Ponente ligure nel Piano socio sanitario” è il tema dell’incontro pubblico organizzato a Sanremo dal Gruppo consiliare Lega Nord Liguria-Salvini.

L’appuntamento è alle 17,30 di lunedì 10 dicembre presso la sala “Roof 3” del Teatro Ariston in via Matteotti 107.

Sono previsti gli interventi del vicepresidente e assessore regionale alla Sanità e Politiche sociali Sonia Viale e del presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana.

Parteciperanno i consiglieri regionali della Lega in Commissione consiliare Sanità e professionisti del sistema sanitario ligure.