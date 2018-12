E’ stato organizzato per lunedì 10 dicembre, presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, un collegamento streaming con il seminario sulle detrazioni del 50% e le agevolazioni per gli interventi sulla casa. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’incontro, previsto dalle ore 16 alle 18, fa capo al programma di incontri tematici dedicati alle imprese associate “Impresa Diretta”. Nel programma è previsto una spazio dedicato al confronto con la possibilità di rispondere ai quesiti che verranno posti al fine di approfondire con i relatori le questioni rilevanti e che più impattano sulle imprese.

L’incontro interesserà, in modo diretto, le imprese del “sistema casa” ma, più in generale, tutte le imprese anche in qualità di clienti e fruitori di tali detrazioni.

Sarà l’occasione per approfondire il tema delle comunicazioni per il monitoraggio degli interventi che hanno beneficiato delle detrazioni del 50% che tante preoccupazioni stanno generando alle imprese, soprattutto del settore impianti.

Di seguito il programma degli interventi:

Inizio del collegamento alle ore 16. Saluti e avvio dei lavori in diretta web

– Dario DALLA COSTA (Presidente Confartigianato Termoidraulici)

– Giovanni Battista SARNICO (Presidente Confartigianato Legno)

– Arnaldo REDAELLI (Presidente Nazionale ANAEPA – Confartigianato Edilizia)

Incentivi per ristrutturazioni e risparmio energetico, investimenti in edilizia e offerta delle

piccole imprese

– Dr. Enrico QUINTAVALLE

(Responsabile Ufficio Studi Confartigianato Imprese)

Politiche di incentivazione per il risparmio energetico.

La Legge di Bilancio 2018 e il monitoraggio degli interventi edilizi e tecnologici

– Ing. Mauro MALLONE

(Ministero dello Sviluppo Economico)

Presentazione del sistema informativo: http://ristrutturazioni2018.enea.it

Esempi e casi pratici

– Ing. Ilaria BERTINI

– Ing. Domenico PRISINZANO

– Arch. Amalia MARTELLI

(ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile)

Le detrazioni delle spese per interventi sugli immobili

– Dr.ssa Paola CAROSI

(Responsabile Settore Normativa e Interpretazione, Direzione Politiche Fiscali –

Confartigianato Imprese)

Confronto e risposta ai quesiti. Termine del collegamento alle ore 18