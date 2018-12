Colpo in attacco per l’Ospedaletti di Alan Carlet.

Cristian Trotti, classe ’89, è il nuovo rinforzo del reparto offensivo dell’Ospedaletti.

Cresciuto nel settore giovanile della Sanremese, ex di Camporosso, Ventimiglia e Bordighera, è stato acquistato dalla società Alassio Football Club ed è ufficialmente a disposizione dello staff dell’Ospedaletti.

Trotti ha un passato calcistico di tutto rispetto. Esordisce nei professionisti in serie C con la Sanremese a diciassette anni e vince la serie D con la Villacidrese, con la quale torna a calcare i campi dei professionisti. Prima di fare ritorno nell’imperiese, ha militato anche nelle fila del Trento Calcio.

Il commento di Cristian Trotti al suo arrivo ad Ospedaletti: “Sono chiaramente contento di essere venuto ad Ospedaletti, dove conosco tutti i ragazzi e dove c’è una società importante. Qui ritrovo i compagni con i quali ho avuto il piacere di giocare in passato, come Armando Miceli con il quale ho un legame d’amicizia molto forte.

Nonostante il pressing delle altre società sportive, ho deciso di scegliere gli orange perché voglio rimettermi in gioco e pensare ad un mio impegno con questa squadra sul lungo periodo. Il mio entusiasmo è massimo”.