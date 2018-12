Un incidente intorno alle 18-18.30 a Nervia nella città di confine tre feriti ( non gravi) i soccorsi immediati e poi il CAOS circolazione bloccata in entrambi i sensi di marcia AUTOMOBILISTI ESASPERATI che essendo fermi in coda con un diavolo per capello non hanno lesinato commenti e foto sui social network

UNA SITUAZione che non è una novità purtroppo a Ventimiglia,Vallecrosia e Camporosso infatti quando succedono incidenti anche non gravi ma che richiedono comunque operazioni di soccorso e di rilievo dei fatti ecco la circolazione stradale va in tilt in particolar modo quando l’incidente avviene nelle ore di punta. A parte i disagi per gli automobilisti che impiegano ore a percorrere 4-5 km anche i mezzi di soccorso restano impantanati nel traffico… la viabilità alternativa viene invocata a gran voce ma al momento …. n