La Rari Nantes Imperia organizza un Open Day il 16 dicembre alla Piscina Cascione (dalle ore 10 alle 19) per brindare insieme al Natale con sorprese, divertimento, offerte, promozioni e tantissimo altro.

Se vi iscriverete durante l’Open Day potrete usufruire di tantissimi sconti. Per i nuovi iscritti al Corso Bisettimanale di Scuola Nuoto ci saranno 10 euro di sconto, 20 dispositivi per docce e phon e 3 ingressi omaggi per qualsiasi attività/corso (da utilizzare entro il 31 marzo 2019). proposto dalla Rari. Per i nuovi iscritti al Corso Monosettimanale di Scuola Nuoto, un ingresso omaggio per qualsiasi attività/corso (da utilizzare entro il 31 marzo 2019). E per i giovani di Pallanuotando? 10 euro di sconto, 20 dispositivi per docce e phon e 3 ingressi omaggio per qualsiasi attività/corso (valido fino al 31 marzo 2019).

Finito? No. La Rari non si ferma. Sei già un atleta giallorosso (Agonismo Nuoto e Pallanuoto)? Anticipa la tua quota agonistica nel giorno dell’Open Day e ricevi 10 euro di sconto, 20 attivazioni docce e phon e 3 ingressi omaggio per qualsiasi attività/corso (da utilizzare entro il 31 marzo 2019).

E per tutti gli appassionati del Fitness? Se svolgerete l’attività nella mattinata dell’Open Day, in omaggio riceverete 20 dispositivi docce/phon ed un ingresso valido per qualsiasi attività e corso proposto dalla Rari.

Preparati ad un Super Natale, festeggialo con Rari Nantes Imperia.

Rari Nantes Imperia