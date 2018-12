Domani sera, alle 21, le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia andranno in trasferta a Savona per giocare contro la Priamar.

La partita sarà valida per la seconda giornata del campionato regionale di calcio a 5 femminile. Dopo la sconfitta in casa contro l’Imperia, le ragazze allenate da mister Ivan Busacca sono pronte ad affrontare la nuova sfida.

“Siamo partiti sottotono – commenta mister Busacca – Domani giocheremo contro la Priamar Savona, una squadra da non sottovalutare anche se abbiamo già superato le savonesi in Coppa Liguria”.