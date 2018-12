Prosegue il nostro impegno nel garantire la Sicurezza di tutti sulla strada a Bordighera.

Quante volte vi è capitato di vedere gente sfrecciare al volante, magari mentre stavate per attraversare?

Per ovviare a questo problema stiamo andando ad attivare, come promesso, ancora più aree a 30 km/h nelle vie più frequentate pedonalmente: sono già operative alcune zone fra l’ospedale e via G. Rossi, e nei prossimi mesi vogliamo arrivare a ricoprire tutte le aree più rischiose fino a Sant’Ampelio.

Nel frattempo, molti di voi ci hanno segnalato dei punti dove le macchine spesso vanno molto di corsa: in quelle zone abbiamo allora dato disposizione perché siano creati dei dossi. Ed ecco in foto gli operai al lavoro.

Vi avevamo promesso che la sicurezza sarebbe stata una priorità, e stiamo mantenendo la nostra promessa!

Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera