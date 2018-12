A Ventimiglia Alta l’ex chiesa di San Francesco ha ospitato un raduno mondiale di Cavalieri Templari, organizzato dal Gran Priorato Magistrale del Principato di Monaco dell’Ordre du Temple de Jérusalem. L’incontro è servito non solo per celebrare i 900 anni del glorioso Ordine, ma anche per esaminare le proposte inerenti la beneficenza.

“Gli aiuti sono stati effettuati in favore della Croce Verde Intemelia di Ventimiglia, dell’Associazione Soupe de Nuit che porta pasti caldi ai poveri di Nizza ed agli orfani dell’International Police Associations tramite la sezione di Monaco” dice Domizio Cipriani, Presidente e Gran Priore Magistrale dell’Associazione Monegasca Ordre des Templiers de Jerusalem.