Nuova soddisfazione per il settore giovanile della Sanremese che per l’ennesima volta si vede riconoscere il proprio lavoro da una società professionistica. Domani, martedì 5 dicembre, infatti, Riccardo Coccoluto, Edoardo Elettore e Nicolò Lodovici, giocatori dei Giovanissimi 2004 guidati da Dino Bertazzon, svolgeranno un provino con la Sampdoria. I tre ragazzi biancazzurri sono attesi dai tecnici blucerchiati presso il campo sportivo di Rio Cortino di Teriasca, sito nel comune di Sori (Genova).

