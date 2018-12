A Sanremo Giorgio Silvano, politico e imprenditore, è mancato a 79 anni. I funerali di Silvano, che Lascia i figli

Giorgia e Gianni, saranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa degli Angeli in piazza Colombo. Assessore comunale nell’amministrazione Bottini, il geometra Silvano è stato uno dei più attivi impresari a Sanremo e per un decennio era stato a capo della Scuola Edile di Imperia, come ricorda Giulio Gavino su “La Stampa”.