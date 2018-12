Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Un trentenne sanremese è stato prosciolto dall’accusa di stalking e lesioni nei confronti della convivente, anch’essa trentenne. La donna ha ritirato la querela, dicendo che aspetta un bimbo proprio dal 30enne e che ora sono tornati a vivere insieme. Nel 2016 la donna aveva denunciato il compagno, raccontando di avere subìto botte e minacce. Accuse pesanti che avevano portato il gip del Tribunale ad emettere nei confronti del trentenne la misura cautelare del divieto di avvicinamento, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

