Bellissima prova e successo domenicale per la Rari Nantes Imperia femminile che torna a casa col primo posto del “Memorial Alessandri” di Lerici.

Alla Piscina ‘Cicci Rolla’ le ragazze di Merci Stieber mettono in fila le tre vittorie che portano al successo: al mattino, sono arrivati i successi su Livorno (5-3) e poi Locatelli (6-3) e, nel pomeriggio, le giallorosse hanno battute le padrone di casa 8-6, in finale.

Va, inoltre, segnalato che le ultime due avversarie citate dovrebbero disputare il campionato di Serie A2, dunque la categoria superiore alle Rari Girls.

Un buon test che indica la giusta strada da seguire verso l’avvio del campionato, tra due mesi.

Ecco le ragazze che hanno vinto il Memorial Alessandri: cap. Sarah Sowe (portiere), Chiara Di Mattia portiere, Margherita Garibbo, Sofien Mirabella, Anna Amoretti, Elisabetta Sattin, Elisa Martini, Lise Accordino, Giulia Bessone, Giorgia Ferraris, Bianca Rosta, Francesca Platania, Giorgia Cappello.