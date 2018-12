Sabato 8 Dicembre 2018

https://www.facebook.com/events/1910782039225191/

Imperia, La Talpa e L’Orologio – via Argine Destro, 625

Il Muro del Canto

“L’amore mio non more” tour

http://www.ilmurodelcanto.com/

Ad aprire le danze i Coguari. Inossidabile band imperiese.

A mettere musica prima durante e dopo Giorgio Montanari alias dj Giovannazzo

Torna con il quarto lavoro in studio “Il Muro del Canto”, il gruppo rock folk romano, dal suono ruvido e intensissimo, che unisce modernità e tradizione in un’autentica voce popolare senza tempo.

S’intitola “L’amore mio non more”, il nuovo attesissimo album di inediti della band capitolina, in uscita il prossimo 19 ottobre.

Pubblicato da Goodfellas, il disco è già stato anticipato dal singolo “La vita è una”, uscito lo scorso luglio, il cui videoclip è impreziosito dalla presenza come protagonista di Marco Giallini nei panni del custode della Palestra Popolare.