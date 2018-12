Domenica 9 dicembre alle 15 si svolgerà, alla Soms di via Santa Lucia ad Imperia Oneglia la “Festa del Volontario Auser”. Con questa iniziativa proseguono le celebrazioni per il ventennale del Centro sociale Auser Filo d’Argento inaugurato il 26 settembre 1998, frutto di una Convenzione con il Comune di Imperia.

Avevamo iniziato con il Convegno “Povertà di ieri e di oggi” presieduto dal Professore Guglielmo Giumelli.

La Festa dei Volontario Auser sarà l’occasione per ringraziare tutte e tutti i nostri Volontari. Senza di loro non ci sarebbe nessuna attività. Ci auguriamo che il loro esempio stimoli nuovi arrivi perché abbiamo bisogno di nuovi Volontari per tutte le attività che svolgiamo.

Sabato 15 dicembre in Piazza San Giovanni ad Imperia Oneglia sarà organizzata la raccolta fondi con la pasta di Libera Terra. E’ una pasta fatta con il grano coltivato sui terreni confiscati alla Mafia dai giovani della Cooperativa Placido Rizzotto. A fronte di un piccolo contributo di cinque euro ringrazieremo i sottoscrittori con un pacco di pasta.