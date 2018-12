A Dolceacqua il fine settimana del “Cinema Cristallo” si apre all’insegna della collaborazione con Spes Auser che a Ventimiglia lavora per e con i disabili. Giovedì e venerdì il film Stronger, storia vera di un uomo vittima di un attentato, diventato un’icona del coraggio e della resilienza, sarà presentato da operatori e protagonisti della Spes.

Sabato e domenica è in programmazione “Morto fra 1 settimana (o ti ridiamo i soldi)”: è una black comedy esilarante e anticonvenzionale. Il sabato pomeriggio verrà proposto anche in versione originale.

Stronger – Io sono il più forte di David Gordon Green

giovedì 6 dicembre ore 21:00

venerdì 7 dicembre ore 21:00

Stronger – Io sono il più forte

la vera salvezza sta nella coscienza di sé, nella capacità di accettarsi e di procedere a testa alta

Morto fra 1 settimana (o ti ridiamo i soldi) di Tom Edmunds

sabato 8 dicembre ore 17:30 EN

sabato 8 dicembre ore 21:00

domenica 9 dicembre ore 17:30

Morto fra 1 settimana (o ti ridiamo i soldi)

Scorretta, cinica, esilarante: l’opera prima di Tom Edmunds è una piccola e imprevedibile lezione di cinema.