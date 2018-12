Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

venerdì 26 aprile 2019: Marina Massironi e Roberto Citran in “Le verità di Bakersfield”

sabato 2 marzo 2019: Lella Costa in “Questioni di cuore”

lunedì 11 febbraio 2019: Angela Finocchiaro in “Ho perso il filo”

giovedì 3 gennaio 2019: Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi in “Don Chisci@tte”

Per informazioni e prenotazioni telefoniche: tel. 0184.544633 dal lunedì al venerdì ore 09.00/13.00 – 15.00/18.30 (eccetto festivi 24,25,26 dicembre, 1 e 6 gennaio); e-mail fughediteatro@nidodiragno.it

Prezzi dei biglietti: intero euro 18,00; ridotto (under 25) euro 10,00.

Prendono il via giovedì 6 dicembre a Palazzo del Parco le vendite dei biglietti di Fughe di Teatro e di Umorismo a Bordighera, la neonata rassegna teatrale della Città delle palme. La programmazione, realizzata con il contributo del Comune di Bordighera, e organizzata e diretta da Nidodiragno Produzioni/CMC e da Claudia Claudiano, propone sul palcoscenico di Palazzo del Parco quattro spettacoli, dal 3 gennaio al 26 aprile 2019. Quattro appuntamenti mensili con nomi di grande popolarità quali Alessandro Benvenuti, Angela Finocchiaro, Lella Costa, per chiudere con Marina Massironi e Roberto Citran.

