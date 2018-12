Venerdì 7 dicembre alle 17,30, alla libreria AmicoLibro di Bordighera, presentazione del libro “I due mondi di Haingel” (Leucotea edizioni), di Lucia Morlino (a sinistra nella foto assieme a Donatella Albano). Dialogo con l’autrice a cura della professoressa Mara Cilli. Sarà presente l’editore Matteo Moraglia.

Lucia Morlino, nata a Gravina di Puglia, è ligure d’adozione. In precedenza ha pubblicato altri testi, di cui ricordiamo: “L’amore ucciso” (2011), “Viaggio da sola” (2012), “Tante vite un solo amore” (2014), “Il perdono dell’anima” (2016).Protagonista de “I due mondi di Haingel” è una donna dotata di poteri particolari che ci porta in mondi diversi dove anche la morale si differenzia da quella terrestre. La trama è giocata sul sottile filo che separa la realtà che appare da quella non manifesta, instillando nel lettore il dubbio che “tutto potrebbe essere”. Avvincente, intrigante, con un finale a sorpresa decisamente inaspettato. Ingresso libero.