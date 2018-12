Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sabato scorso è stato inaugurato il parco giochi bimbi all’interno del Tennis Club Ventimiglia. Uno spazio destinato ai più piccoli realizzato in sinergia con la Fondazione Livio Casartelli – Ippolita Perraro. L’ente ventimigliese ha infatti compartecipato al progetto attraverso la donazione di alcuni giochi a molla. “E’ stato un bel momento di festa condiviso con i genitori e i bambini del Tennis Club – spiega il presidente dell’Associazione, Armando Bosio, presente all’inaugurazione – siamo contenti di aver dato un contributo a favore di un’associazione storica che ha compiuto 70 anni”. La Fondazione continua la propria opera a servizio delle associazioni cittadine. “Progetti come questo, testimoniano la presenza della Fondazione sul territorio e della sua vicinanza al mondo delle associazioni che quotidianamente sostengono i giovani nelle attività sportive e ricreative – conclude Armando Bosio – a breve uscirà un bando proprio a sostegno di progetti e azioni a favore del territorio”.

