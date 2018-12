CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

7a Giornata 01/12/18

Autorev Centro Volley Spezia – Maurina Strescino Imperia 3-0 (25/22-25/10-25/12)

Si racchiude tutto nel primo set la gara tra il Centro Volley SP e la Maurina Strescino IM.

Le bianco azzurre affrontano senza nessun timore reverenziale le spezzine, terza forza del campionato.

Il set si gioca punto a punto, fino al 17/17 quando Giordano e compagne creano i presupposti per portare vittoriosamente in porto la prima frazione di gioco (21/17).

Alcuni errori dovuti sicuramente alla giovane età e alla mancanza di esperienza, consentono alle padrone di casa di riequilibrare il set e successivamente chiuderlo con il punteggio di (25/22).

La perdita di un set quasi vinto si ripercuote negativamente sulle imperiesi, che non riescono a ripetere l’ottima partenza fatta vedere nella prima parte di gara e consegnano i tre punti alla forte formazione spezzina.

Sabato 8 dicembre per la 8a giornata, le imperiesi riceveranno alle ore 18.00 presso il palasport di Zona San Lazzaro le andoresi del Gabbiano Volley.

CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 Girone B

Continua senza intoppi il cammino della Maurina Clas: cinque gare, altrettante vittorie.

VTAT Arma Taggia – Maurina Clas 0 – 3 (17/25-13/25-21/25)