La Rari Nantes Imperia maschile non gira ancora e, con una formazione fortemente rimaneggiata, va k.o. al Torneo di Torino subendo tre sconfitte in tre partite.

Per la trasferta mancavano capitan Rocchi e il bomber Andrea Somà, ai quali si sono aggiunti i forfait dell’ultim’ora di Ramone e Giacomo Fratoni. Dunque l’allenatore ha disposto di una squadra molto giovane che ha ceduto 6-1 contro Como nel primo match e poi alle padrone di casa Dinamica (14-3) ed Aquatica (8-3).

E’ stata dunque l’occasione per mettere esperienza nella testa dei più giovani. Al via del campionato manca ancora un mese e mezzo e Mister Fratoni ha ancora il tempo per apportare i giusti correttivi alla squadra.