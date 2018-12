Nonostante la grande fatica, la Rari Nantes Imperia batte River Borgaro 5-4 nel match del sabato pomeriggio alla Piscina Cascione.

Le giallorosse avrebbero subito l’occasione per portarsi avanti ma falliscono un penalty e così sono le ospiti a trovare la via del gol. La reazione, con il pari di Rosta, comunque è immediata. Ad inizio del secondo periodo, Cappello porta avanti le Under 15 ma il tabellone, nell’intervallo lungo, recita 2-3 per le piemontesi.

Anche nella ripresa, la Rari rimane imbrigliata nel gioco ospite: ancora il centro Cappello raggiunge il pari, ma il RiverBorgaro si riporta subito avanti. All’ultima azione disponibile, le giallorosse agguantano il 4-4 con Rosta. La numero 2 è protagonista anche del 5-4 a quattro minuti dalla sirena: ultimo e definitivo vantaggio col quale le imperiesi mettono in saccoccia tre punti.

Alla fine del match, l’allenatore Stefano Fratoni cerca i lati positivi di una prestazione incolore: “E’ stata una partita difficile e, forse, non la abbiamo preparata con la dovuta concentrazione. Abbiamo commesso molti errori soprattutto nella fase di conclusione mentre la difesa ha fatto una buona partita, anche se fatichiamo a trovare la quadra. Salviamo il risultato positivo nonostante abbiamo giocato male, contro un avversario di tutto rispetto.”



RARI NANTES IMPERIA – RIVER BORGARO 5-4

(1-1; 1-2; 2-1; 1-0)

IMPERIA – Repola, Rosta 3, Ruma, Platania cap., Cappello 2, Cerrina, Giribaldi, Gerbore, Iazzetta, Veneziano, Carra, Reitano, Mutero, Bergatta, Ferrara. All.: Fratoni

ROVER BORGARO – Gangi, Risomino 1, Borrello, Monticchi, Glori cap. 3, Gangi, Echinoppe, Pringolo, Marangoni, Pavinato, Cortese, Salomone, Echinoppe

Note: uscita per limite di falli Monticchi (R) nel quarto tempo; Imperia 3/11 + un rigore sbagliato, Borgaro 1/3