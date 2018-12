Il 9 dicembre è in programma la penultima tappa di Autunno in Malga. Questa settimana le guide escursionistiche del CTE delle Alpi Liguri, gestito dalla Pro Loco di Mendatica insieme alla Cooperativa di Comunità Brigì, porteranno i partecipanti nella meravigliosa cornice del Bosco Nero sulle tracce del Re della nostra fauna: il camoscio, durante la sua stagione dell’amore.

Un’occasione unica, amata da grandi e piccini, per ammirare la fauna locale nel suo habitat naturale.

DETTAGLI:

Ritrovo: 9:00 a Upega per compattamento gruppo e successivo trasferimento alla Colletta delle Salse.

Itinerario: Colletta delle Salse – Bric Scravaglion – Bosco Nero – Bric Pian Gelato – Cima Cantalupo – Colla Bassa – Upega.

Difficoltà: E, facile

Dislivello: + 200 metri

Distanza: 6 km circa

Durata: giornata intera, rientro intorno alle 15:30

La guida consiglia di portare con sé snacks per sopperire al dispendio energetico; di indossare indumenti caldi ed impermeabili, scarponcini da montagna adatti a terreni sconnessi e fangosi, binocolo (chi lo possiede).

Quota di partecipazione: ESCURSIONE 10€ (8€ se già tesserati CTE per la stagione 2018), BERCOLLA DU PASTU’ – sacchetto pic-nic a base di prodotti tipici della Cucina Bianca a km 0 8€ (facoltativo – prenotazione obbligatoria)

E’ consigliata la prenotazione.

Per informazioni contattate:

0183 38.48.9

338 30.45.512

iat@mendatica.com