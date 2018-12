A Imperia lo stabilimento Agnesi non appartiene più alla “Colussi Spa” ma a una società immobiliare costituita all’uopo. Crescono così i timori di vedere lo storico impianto al centro di un’operazione di speculazione. A fine settembre c’è stata la scissione concordata fra gli amministratori delegati di Colussi e di Schiva Srl. Quest’ultima è la società immobiliare a cui Colussi ha trasferito il pastificio, stimato in 22 milioni e i terreni stimati un milione, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.