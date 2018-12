Un caso legato a presunti commenti diffamatori su Facebook rischia di far intasare il Tribunale di Imperia con 102 indagati e altrettanti avvocati. L’ex consigliere comunale di Forza Italia Angelo Francesco Dulbecco (a sinistra nella foto) commentando su Facebook il suicidio assistito di dj Fabio aveva rilasciato commenti molto discussi. Dulbecco ha deciso di querelare 102 persone che lo avevano insultato. Oggi in Tribunale si dovrà decidere se prosciogliere tutti o andare all’udienza preliminare, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.