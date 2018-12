Un concerto dedicato a tutte le donne. A…mare la Musica si tuffa nei ritmi jazz e si tinge di rosa per una serata speciale e brillante, ricca di emozioni, estro, vitalità …e pensieri. Così, sulla scia della giornata nazionale contro la violenza sulle donne – lo scorso 25 novembre – anche Cervo offre lo spunto per la riflessione su un tema delicato e, purtroppo, molto attuale.

Venerdì 7 dicembre – ore 21.00 – nell’Oratorio di Santa Caterina, l’ensemble Jazzmatazz sarà protagonista di Round Midnight, un Itinerario musicale nella storia del jazz, da Duke Ellington a Chet Baker.

Un gruppo di musicisti impegnati nella riproposta e rilettura degli originari repertori jazz, con una verve artistica scoppiettante, che trascina e coinvolge.

Carlotta Gibboni – voce

Riccardo Scilletta – chitarra

Patrizia Taurini – pianoforte

Paolo Piersanti – contrabbasso

Nicola Ramella – batteria

L’appellativo “Jazzmatazz” si imprime immediatamente nella mente e nelle orecchie di chi ascolta: i Jazzmatazz propongono nuove orchestrazioni di pezzi famosi del repertorio jazz che va dagli anni quaranta in avanti: Miller, Ellington, Kern, Berlin, Gershwin, Porter, Garland, Gillespie, Ella Fitzgerald….solo per citare i più noti.

Il quintetto nasce dall’incontro degli artisti nelle jam-session dei locali liguri e si esibisce regolarmente nella nostra regione e in Costa Azzurra,dove sono conosciuti e apprezzati.

PROGRAMMA:

Stompin at the Savoy (Duke Ellington)

Easy living (Ralph Rainger)

The girl from Ipanema (Carlos Jobim)

Lullaby of birdland (George Shearing)

At last (Harry Warren)

Summertime (George Gershwin)

In a mellow tone (Duke Ellington)

Round Midnight (Thelonius Monk)

Wave (Carlos Jobim)

L.O.V.E . (Milt Gabler)

There will never be another you (Harry Warren)

Stella by Starlight (Victor Young)

Four (Miles Davis)

Let`s get lost (Chet Beker)

Softly (Sigmund Romberg)

I remember Clifford (Benny Golson)

Why Don`t you do right (Joe McCoy)

Tra i due tempi del concerto alcune donne di Cervo proporranno letture sul tema “Donne: frammenti di storie femminili”.

Al termine del concerto, è possibile partecipare alla degustazione di prodotti locali.

Ingresso a libera offerta. I proventi degli incassi verranno devoluti in beneficenza all’ Associazione PROFAMILIA Onlus di Imperia.

La rassegna, alla sua seconda edizione, è organizzata dalle Confraternite del Golfo Dianese con il patrocinio della sezione “Musica per la Liturgia” – Ufficio Liturgico Diocesano – Diocesi di Albenga – Imperia.

Informazioni: tel. 0183.406462 int. 3 – www.cervofestival.com – turismo@cervo.com –

www.facebook.com/CervoFestival -#cervofestival