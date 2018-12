Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il 5 dicembre alle ore 9.30, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco, avrà luogo “La Giornata della Trasparenza”. Un appuntamento importante, che si rinnova anche quest’anno e a cui sono invitati i Cittadini e le Associazioni. L’amministrazione illustrerà l’attività svolta in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione ed il piano della performance. L’incontro, la cui organizzazione risponde ad un preciso obbligo normativo da parte del Decreto Legislativo n. 33/2013, è una preziosa occasione per avvicinarsi e ancor meglio conoscere il Comune, casa di tutti i Cittadini.

