Nel mese di dicembre alcuni concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo si terranno al Palazzo del Parco di Bordighera, essendo il Teatro del Casinò Municipale occupato dalla RAI per gli allestimenti per la trasmissione “Sanremo Giovani”, del 20 e 21 dicembre.

Il prossimo appuntamento – quello con “Due romantici tedeschi” di giovedì 6 dicembre, alle ore 17.00 – sarà quindi nella città delle palme e vedrà la partecipazione di una grande promessa della musica mondiale: la Pianista Alica Muller. A condurre lei ed i Professori della Sinfonica sarà il Maestro Georgios Balatsinos.

Il programma prevede un brano di un compositore contemporaneo e due esecuzioni della tradizione classica:

– B-612 (2003), ispirato al Piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, di Federico Biscione (Tivoli 1965)

– Concerto n° 1 in Sol minore Op. 25 per Pianoforte ed Orchestra (1830-1831), di Felix Mendelssohn Bartholdy (1809/1847)

– Sinfonia n° 2 in Do maggiore (1806-1807), di Carl Maria von Weber (1786/1826)

Alica Müller, 24 anni di Meerbusch (Germania), è figlia di una famosa insegnante di pianoforte giapponese: Ayako Koyama. Suona il piano da quando aveva quattro anni e, già ventenne, si era aggiudicata il 3 ° posto alla finale dell’ambito Concorso Pianistico di Campillos in Spagna: una competizione internazionale con una quindicina di nazioni partecipanti.

Georgios Balatsinos è un promettente direttore, versatile, con straordinaria musicalità, creatività e professionalità. Negli ultimi 3 anni si è aggiudicato il Concorso internazionale per giovani conduttori a Berlino (2016); è stato premiato in numerosi concorsi internazionali fra i quali “Donatella Flick” (2016) ed “Interaktion des Kritischen Orchestras Berlin” (2017); ha vinto il Concorso internazionale di perfezionamento di Bucarest (2018) ed il nostro Concorso internazionale di direzione “Giancarlo Facchinetti” (2018). Alcuni momenti salienti della stagione 2019 includono il suo ritorno con l’Opera Nazionale Greca per due produzioni (Norma e Nozze di Figaro) e con l’Orchestra Sinfonica di Stato di Salonicco; il debutto con la Polish National Symphony Orchestra e la Lower Silesian Philharmonic (Polonia), la Bacau Philharmonic Orchestra (Romania) e la Tomsk Philharmonic Symphony Orchestra (Russia).

In occasione dei concerti al Palazzo del Parco, la Fondazione Orchestra Sinfonica ha organizzato un Servizio Navetta andata e ritorno per Bordighera, riservato agli abbonati. Il Pullman partirà dalla ex Stazione Ferroviaria di Sanremo in P.zza C. Battisti alle ore 15.45 e rientrerà a Sanremo subito dopo il concerto, con partenza dal Palazzo del Parco di Bordighera. I posti sono disponibili fino ad esaurimento (si prega prenotare).

Biglietti: intero, 15 €; ridotto 12 € (solo Soci COOP).

Abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi studenti, 20 €; 15 ingressi iscritti ad Associazioni Musicali 120 €.

Biglietti ed abbonamenti sono acquistabili direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”, oppure direttamente al Botteghino del Palazzo del Parco a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.

Gli abbonamenti sono anche prenotabili allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12).