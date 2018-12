Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Prima Categoria – 10° Giornata Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Camporosso 0-1 Reti: 60′ M. Luci (C) Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Cedeno, Gentile (46’V. Tabacchiera), Arena, Meo, Bianco, Giglio, Cane, Grandi (60’Condrò), Caccamo, Marafioti, S. Tabacchiera. A disposizione (Sgrò, Santamaria, Rotella, Cianci, Condrò, Ottaiano, Casellato, V. Tabacchiera). Allenatore: Medori Camporosso: Farsoni, Rapallino, Cordì, Truisi, Lentini, Rucco, Grifo, T. Giunta, Calcopietro, Zito, M. Luci. A disposizione (Aghemo, Valenti, Lettieri, Messineo, Iezzi, Cento, Cascina, Piantoni, Trevisan). Allenatore: Luci Arbitro: Vitale di Savona

Il derby tra Don Bosco Vallecrosia Intemelia e Camporosso è finito a favore degli ospiti. Tantissime persone sono giunte al campo Zaccari per l’attesa partita, combattuta fino alla fine, ricca di contrasti duri e di un infortunio. Il primo tempo finisce 0-0, ma nel secondo tempo una rete del giovane Matteo Luci esalta la squadra di mister Luci e i tifosi rossoblu. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, nonostante il ko di Gentile, ci prova, ma quando Bianco sbaglia il rigore della possibile rimonta al 90esimo il sogno biancorosso sfuma.

