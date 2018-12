Nella mattina di ieri, sabato 1 Dicembre 2018 tra le 10 e le 13 abbiamo allestito un gazebo davanti al Palazzo del Parco, con due cartelli che dicevano “NO SLOT – FIRMA ANCHE TU”. L’intento era di “prendere il polso” della città di Bordighera sul problema del gioco d’azzardo diffuso che danneggia individui, famiglie, e la società tutta e sulla condivisione dei provvedimenti coraggiosi e drastici presi recentemente a Ventimiglia.

Nel giro di 3 ore abbiamo raccolto 305 firme, quasi 2 firme al minuto. Persone conosciute e sconosciute, soprattutto cittadini di Bordighera ma anche non-residenti proprietari di seconde case in città, persone anziane, giovani, tanti giovani genitori che spingevano carrozzelle, maestre, avvocati, imprenditori, medici, pensionati…..E’stato utile che fossimo numerosi ad accogliere chi veniva a firmare perché molti volevano anche condividere il loro motivo per essere venuti: fare quanto potevano per risparmiare ad altri drammi quali loro avevano vissuto con amiche, mariti, e giovani familiari rovinati dal gioco.

Le 305 firme raccolte da noi ieri si sommano alle 120 raccolte una settimana fa dalla Senatrice Albano, e confermano la disponibilità assolutamente trasversale delle persone a mobilitarsi per una società più sana e serena. Da un punto di vista operativo, la testimonianza di oggi sara’ inviata al Sindaco di Ventimiglia per informarlo del supporto dei cittadini di Bordighera, e al Sindaco di Bordighera per incoraggiare azione amministrativa che estenda a Bordighera il beneficio di giornate libere da slot. La recente adesione di Vallecrosia alle scelte di Ventimiglia ha di fatto generato una robusta proposta che il comprensorio non può ignorare.

Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera