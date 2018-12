Campionato basket Serie D – nona giornata di andata

Bvc Sanremo – Auxilium Genova 57-66 (15-18, 18-11, 13-17, 11-20)

Bvc Sanremo: Fiore 7, Deda 8, Tacconi Daniele 2, Genovese, Ez Zahidi, Navaglia, Tacconi Davide 21, Rossi 9, Cerutti 8, Todaro, Turitto 2, Di Bernardo. Coach: Deda.

Auxilium: Schiavo, Schiaffino 4, Pescio, Gardella 2, Valdata, Gnocchi, Gross 9, Gullo, Ferrando 17, Prekperay 1, Castello 32, Hibroy 1. Coach: A. Pezzi. Assistente: Pescio.

Ancora una volta il Bvc Sanremo è uscito battuto al termine di una partita ben giocata. Purtroppo le troppe palle perse e i numerosi errori banali nelle fasi cruciali del match hanno causato una sconfitta evitabile.

Dopo un inizio in salita (5-15), il Bvc ha dato il meglio di sé, arrivando all’intervallo lungo sul +4 (33-29), prima che nell’ultimo quarto i già citati errori e la stanchezza dei giocatori più importanti determinassero una sconfitta che lascia l’amaro in bocca.

L’allenatore/giocatore Alessandro Deda afferma: “Ci abbiamo creduto fino in fondo, ma gli errori difensivi, le tante palle perse e la cattiva percentuale al tiro ci hanno penalizzato. Complimenti all’Auxilium e per quanto ci riguarda dovremo riflettere sui nostri errori”.