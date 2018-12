Il concerto “Opera in Fiore”, inaugurale dell’attività dell’Associazione Sanremo Lirica, che ha avuto luogo domenica pomeriggio al Teatro del Casinò di Sanremo, ha riscosso un successo superiore alle aspettative: “Ci aspettavamo una risposta importante da parte della Città – spiega il Presidente Cesare Depaulis, direttore d’orchestra -. Così è stato, in modo anche più ampio rispetto alle attese, nonostante fossimo a novembre e in concomitanza con l’Opera di Monte-Carlo. Una risposta che ci rincuora perché ci conferma nella convinzione che il progetto di rinascita sul quale stiamo lavorando non è solo una nostra utopia, ma una aspirazione collettiva. Voglio per questo motivo ringraziare prima di tutto il pubblico, senza il quale l’arte, in generale, non ha ragion d’essere. Voglio ringraziare altresì le Istituzioni, che hanno visto immediatamente nel nostro progetto quello che mancava alla nostra città per stare al passo con il suo nome e la sua storia ricca di cultura e bellezza. La nostra associazione – prosegue Depaulis – ha l’ambizione di ispirarsi al fulgido passato dell’Opera a Sanremo, un passato glorioso ma quasi dimenticato, con i maggiori compositori e i più grandi divi della lirica dell’epoca, alcuni straordinari come Pietro Mascagni, che rivestì per oltre 10 anni il ruolo di direttore artistico del Casinò e diresse lui stesso dal podio molte opere, sia sue che di altri compositori. E anche di farne rivivere il ricordo, riportando a Sanremo anche solo una piccola parte di quei fasti e di quella bellezza”.

“Vedere questo meraviglioso teatro gremito è stato molto importante – ha concludo Depaulis -. Da oggi ci concentriamo sul progetto di creazione di una stagione d’opera a Sanremo, che speriamo di poter inaugurare già nel 2019”.