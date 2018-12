Appuntamento aperto al pubblico il prossimo 3 dicembre alle 21 alla Federazione Operaia di Sanremo in via Corradi 47, per l’incontro organizzato dalla Sezione della Lega Sanremo “Gianfranco Miglio” sul Decreto Salvini. Relatore dell’evento sarà il Vicesegretario Nazionale Lega Liguria l’Onorevole Flavio Di Muro che illustrerà ai presenti gli effetti del Decreto Salvini e le relative novità in materia di immigrazione e sicurezza. Saranno presenti il Dirigente Provinciale Antonio Federico, il Commissario Cittadino Marco Medlin e il Candidato Sindaco del centro destra unito di Sanremo Sergio Tommasini.