Il Comune di Sanremo ha dato il via libera alla realizzazione a Pian di Poma dell’area per camper con annessa area verde aperta al pubblico. Sarà allestita su un’area di circa 10 mila metri quadrati, tra la zona sportiva di Pian di Poma, la ciclabile e il mare. Il “Green Park Pian di Poma”, area di sosta per camper fronte mare e parco pubblico attrezzato con riqualificazione dell’area verde, è inserito nel piano delle opere 2019-2021, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.