Primi movimenti di mercato per la Sanremese.

Nelle ultime ore la società di corso Mazzini ha ufficializzato il ritorno dell’attaccante Loreto Lo Bosco. L’anno scorso con i biancoazzurri ha segnato 7 reti disputando 32 partite.

In precedenza ha vestito le maglie di Argentina Arma, Asti, Acireale, Saint Christophe, Acqui, Pro Vercelli e Torino.

Insieme all’arrivo di Lo Bosco la Sanremese rende nota la cessione dell’attaccante Michael Traini al Delta Porto Tolle.

Tra i movimenti in uscita anche la cessione in prestito al Taggia del giovane Erik Di Fabrizio.