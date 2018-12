Poste Italiane comunica che oggi 1 dicembre il Ministero dello Sviluppo Economico emette due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Ricorrenze” dedicati al Santo Natale, relativi al valore della tariffa B pari a 1,10€ (soggetto pittorico) e Bzona1 pari a 1,15€ (soggetto grafico).

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Tiratura ottocentomila esemplari per ciascun francobollo.

Fogli da ventotto esemplari per il francobollo con soggetto pittorico e da quarantacinque esemplari per il francobollo con soggetto grafico.

Bozzetti a cura del Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il francobollo con soggetto pittorico; Bruno Prosdocimi per il francobollo con soggetto grafico.

La vignetta per il francobollo con soggetto pittorico riproduce una tavola attribuita a Benvenuto di Giovanni denominata “Madonna con Gesù Bambino e Santi”, conservata presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena di Saturnia.

Completano il francobollo le leggende “MADONNA CON GESU’ BAMBINO E SANTI”, “CHIESA DI S. MARIA MADDALENA – SATURNIA” e “NATALE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

La vignetta con soggetto grafico riproduce un disegno a matita e chine acquerellate del pittore e vignettista Bruno Prosdocimi dal titolo “Natale in famiglia”, raffigurante una famiglia in festa davanti ad un albero di Natale.

Completano il francobollo la leggenda “BUON NATALE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa B zona1.

L’annullo primo giorno di emissione per il francobollo con soggetto pittorico è disponibile presso l’ufficio postale di Saturnia (GR), mentre per il francobollo con soggetto grafico è disponibile presso Spazio Filatelia Milano.

I francobolli ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione sono stati realizzati due folder, uno per il francobollo con soggetto pittorico e uno per il francobollo con soggetto grafico, entrambi in formato A4 due ante, contenente il francobollo, la cartolina affrancata e annullata e la busta primo giorno di emissione al costo di 12€ ciascuno.

Poste Italiane comunica che oggi 1 dicembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Federazione Italiana Canottaggio, nel 130° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B, pari a 1,10€.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Tiratura un milione e duecentomila esemplari.

Fogli da ventotto esemplari.

Bozzetto a cura di Cristina Bruscaglia.

La vignetta raffigura due imbarcazioni, specialità di punta “quattro senza” femminile, durante una gara nella cornice di un paesaggio naturale caratteristico della disciplina del canottaggio.

In basso al centro, è riprodotto il logo della Federazione Italiana Canottaggio, fondata nel 1888.

Completano il francobollo le leggende “FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO”, “130° ANNIVERSARIO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa B.

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso l’ufficio postale di Roma Prati.

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartolina, tessera e bollettino illustrativo, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a tre ante contenente il francobollo, una cartolina annullata e affrancata, la busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al costo di 15€.