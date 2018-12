Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Questa sera ad Imperia presso “Il Bombardiere” si svolgerà la presentazione del romanzo grafico “La mia guerra, diario dal fronte” edito da Ferrogallico. Intervengono Matteo Diana, responsabile provinciale CasaPound Italia e Federico Goglio in arte “Skoll”, curatore dell’opera.

