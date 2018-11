Domani, 1 dicembre, la Lega Ventimiglia vi aspetta al suo gazebo in via della Repubblica angolo Via Roma per l’ormai consueto appuntamento con “Dillo alla Lega”, un costruttivo incontro con i cittadini che ha avuto fino ad ora enorme successo e che ha portato nuove idee e nuove proposte al vaglio del gruppo dei referenti del partito per la stesura del programma per le prossime elezioni comunali del 2019.

L’attenzione di domani sarà focalizzata sulla notizia che in questi ultimi giorni ha animato le testate giornalistiche, vale a dire la possibile vendita a privati dell’ex palazzo vescovile sito nella città alta. Da sempre la Lega si è schierata contro la svendita degli immobili pubblici, degli immobili Civitas e degli immobili di interesse storico o della Curia, i quali potrebbero essere una risorsa se utilizzati per un fine pubblico considerata in molti casi anche la loro posizione strategica all’interno del contesto cittadino.

Sarà istituita proprio al gazebo una raccolta firme contro questo atto, sperando che possa focalizzare l’attenzione sul problema e sensibilizzare.

La Lega aspetta come sempre numerosi i suoi concittadini.

Andrea Spinosi segretario cittadino