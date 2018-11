La rassegna culturale del Comune di Vallecrosia “Aspettando il Natale” prosegue domenica 2 dicembre alle ore 16, presso la Sala Polivalente comunale di Vallecrosia dove la Compagnia Stabile Teatro della Luna metterà in scena la commedia “… e se in una notte qualunque…”.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito come tutti quelli della rassegna organizzata dall’Assessore delegato alla cultura Marilena Piardi.

Oggi, venerdì 30 novembre, alle ore 17,30, presso la Sala Polivalente comunale di Via C. Colombo solettone sud, con la presentazione del libro dal titolo Quell’ultimo guizzo di fumo – Dissolvenze incrociate…. dell’autore Elio Maccario. L’autore e la sua opera saranno introdotti della scrittrice Paola Maccario.

Il romanzo ha inizio col ritrovamento di un manoscritto tardocinquecentesco ed è ambientato in quell’epoca in un piccolo villaggio della Val Verbone sulle alture di Vallecrosia. La trama risulta molto avvincente e con tanti intrecci, invita il lettore ad una attenta lettura volta a cogliere tutti gli indizi che l’autore semina lungo il racconto, indizi che serviranno in seguito a ricomporre le vicende narrate. I personaggi chiave sono sostanzialmente tre: Icaro, Michè e Caterì, personaggi in continua trasformazione ed evoluzione che evocano in qualche modo le metamorfosi di Ovidio. Tutto il romanzo è disseminato di citazioni letterarie e riferimenti storici oltre che di giochi di carattere enigmistico.

L’autore Elio Maccario, nato e residente a Soldano, è stato per molti professore di materie letterarie e ha ambientato la storia narrata nella sua terra, misteriosa quanto affascinante.