Continuano anche in mare le ricerche di Rita Martini 74 anni residente a Vallecrosia scomparsa nella giornata di Martedì 27 Novembre. Uscita dalla sua abitazione in via Angeli Custodi intorno alle 10.30 del mattino ha fatto perdere le proprie tracce. L’allarme è scattato quasi immediatamente e le ricerche sono estese in tutto il comprensorio compreso lo specchio di mare davanti alla città.