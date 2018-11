Continua l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo. Dopo i recenti tre arresti effettuati nella Città dei Fiori, ieri, i militari dell’Aliquota Operativa hanno tratto in arresto un 34enne albanese, già noto alle Forze dell’Ordine, residente a Taggia. I servizi eseguiti quotidianamente dai militari dell’Arma hanno permesso di rilevare alcuni contatti e frequentazioni ritenute d’interesse operativo tra l’arrestato ed altri individui. Quindi, i Carabinieri hanno deciso per l’intervento. L’uomo è stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina suddivisa in 4 involucri, che nascondevaall’interno della propria abitazione. Quando i militari hanno fatto ingresso nell’appartamento, attendendo pazientemente e senza farsi scorgere fino al momento in cui il pusher ha aperto la porta per uscire di casa: questi ha cercato di disfarsi dello stupefacente occultandolo nell’immondizia, nelle prime fasi dell’intervento, ma a nulla è valso il tentativo, poiché la minuziosa perquisizione eseguita dai militari ne ha consentito il rinvenimento. Oltre alla droga sono stati sequestrati un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento, nonché euro 2165 in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Imperia.