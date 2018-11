La Rari Nantes Imperia Femminile prosegue il percorso di preparazione in vista del campionato di Serie B 2018-19. Le giallorosse allenate da Merci Stieber, domenica 2 dicembre, saranno di scena alla Piscina “Cicci” Rolla di Lerici.

Il Memorial è intitolato a Bruno Alessandri e le ragazze affronteranno le seguenti squadre: Lerici Sport, US Locatelli, Team Acqua Sport, AN Brescia e Canottieri Milano. Suddivise in due gironi con formula all’italiana, che daranno accesso alle finali.

Di seguito l’elenco delle convocate: capitana Sarah Sowe (portiere), Chiara Di Mattia (portiere), Margherita Garibbo, Sofien Mirabella, Anna Amoretti, Elisabetta Sattin, Elisa Martini, Lise Accordino, Giorgia Ferraris, Giulia Bessone, Francesca Platania, Maria Bianca Rosta, Giorgia Cappello.