Lunedì 3 dicembre alle 15,30, nel Duomo di Imperia Porto Maurizio saranno celebrati i funerali di Umberto Volponi, per 15 anni presidente provinciale della Confesercenti. Storico commerciante, Volponi ha gestito l’omonimo negozio di abbigliamento in via Cascione, aperto nel 1954 e chiuso dopo oltre 50 anni di attività, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.