Da lunedì 3 dicembre tra Sanremo e Taggia viaggeranno tre autobus ad idrogeno di Riviera Trasporti. E’ il quarto caso in Italia, dopo Milano, Torino e Bolzano, in cui si usano mezzi a zero emissioni di Co2. L’uso dei tre bus inizia ora dopo il collaudo della stazione di rifornimento di Valle Armea. “Il progetto è partito nel 2010 – spiega Riccardo Giordano, presidente di Riviera Trasporti – Prevedeva l’acquisto di altri mezzi a energia pulita. Avremmo potuto essere i primi in Italia con gli autobus ad idrogeno se non ci fossero stati problemi con la stazione di rifornimento”.