Civicamente Bordighera ha espresso pubblicamente qualche giorno fa la sua ammirazione e condivisionedell’Ordinanza del Sindaco d Ventimiglia Ioculano, insieme alla speranza che l’iniziativa di staccare la corrente alle slot machines durante la giornata diventi la nuova norma in tutta la zona.

Domani mattina, sabato 1 Dicembre tra le ore 10 e le ore 13 davanti al Palazzo del Parco ci sara’ l’opportunita’ per i cittadini di Bordighera di esprimere il loro appoggio, e sommare le loro firme a quelle gia’ raccolte sabatoscorso su iniziativa della Senatrice Albano. Ogni firma sara’ una voce che chiede un mondo piu’ sano, tantefirme diventeranno una citta’ che lo chiede!

Lanciamo forte e chiaro il messaggio contro il giocod’azzardo, e non siamo timorosi di interventi drastici. Con i piccoli ritocchi di orari non si arriva a niente. Il giocod’azzardo non puo’ essere un modo di passare la giornata, non deve essere tassa perversa per le fascepiu’ deboli della popolazione.