Sull’autostrada A6 tra Millesimo e Altare, in provincia di Savona, ieri sera, un ragazzo di 25 anni è morto investito prima da un’auto e poi da un camion. L’investimento mortale è avvenuto due chilometri prima del casello di Altare. Tra le ipotesi anche quella che il 25enne sia sceso da un auto in transito dove è più facile scavalcare la rete di protezione e raggiungere l’abitato di Carcare.

