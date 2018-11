“Il sistema di emergenza e urgenza in sanità e il territorio nel Ponente ligure” è il titolo del convegno organizzato dal gruppo consiliare Lega Nord Liguria-Salvini di Regione Liguria, che si svolgerà sabato 1 dicembre a Ventimiglia.

L’appuntamento è alle 17,30 nella sala del ristorante Centrale 2000 in piazza Cesare Battisti 32 e l’evento è aperto al pubblico.

All’incontro sul territorio parteciperanno il vicepresidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale, consiglieri regionali e professionisti del sistema sanitario, come il direttore generale dell’Asl 1 Marco Damonte Prioli e il responsabile dei Dipartimenti interregionali aziendali emergenza-urgenza della Liguria (Diar) Stefano Ferlito.