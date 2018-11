“Mangia con gusto nel modo giusto!” domani sarà questo il tema dell’incontro allo Spazio 06 di Ventimiglia sulla corretta alimentazione rivolto a bambini, giovani e loro famiglie.

L’infanzia e l’adolescenza sono i periodi della vita in cui vi è il maggior aumento, in proporzione, della massa fisica e rappresentano fasi molto delicate dal punto di vista psicologico ed emotivo, nella quale la nutrizione riveste un ruolo fondamentale: si fondano infatti le basi di una corretta alimentazione che completerà lo sviluppo psicofisico e costituirà una sorta di intervento preventivo per molte patologie.

I molti messaggi spesso fuorvianti che provengono da media, siti internet, pubblicità, ecc. possono generare false conoscenze, incertezze, ansia nei genitori, che talvolta si trovano a dover gestire con i loro figli approcci al cibo spesso non corretti e non protettivi per la salute.

La ASL 1 ci ha proposto un incontro mirato sulla corretta alimentazione nel bambino e nell’adolescente, rivolto a bambini, giovani e alle loro famiglie e a Ventimiglia abbiamo deciso di realizzarlo in ottica di collaborazione con i Servizi Educativi del Comune e con il progetto “Spazio Zero-Sei: luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie” – un progetto selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Appuntamento domani VENERDÌ 30 NOVEMBRE presso lo “Spazio Zero-Sei” di via Al Capo 8 A, a Ventimiglia dalle ore 16,00 alle ore 17,30 con l’intervento della Dottoressa Maria Lina Montaldi Responsabile ASL Servizio Malattie di origine alimentare e nutrizionale.

Si tratta di un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Ecco il link di Spazio ZeroSei (progetto nazionale) nel quale viene pubblicizzato l’evento di VENERDI’ 30 NOVEMBRE in collaborazione con la ASL n. 1 Ventimigliese dal titolo “Mangia con gusto nel modo giusto”:

https://percorsiconibambini.it/spaziozerosei/2018/11/06/spazio-zerosei-ventimiglia-mangia-con-gusto-nel-modo-giusto/