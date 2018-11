E’ stato condannato a 6 anni di carcere per avere sparato con un fucile da caccia contro il giovane che lo avevo preso a schiaffi durante una lite per una ragazza. Tony Placido, 28 anni, è stato giudicato colpevole del tentato omicidio di Alessio Barillari, 34 anni, a Taggia. Aveva esploso due colpi ad altezza uomo, a distanza ravvicinata, ferendo la vittima alla spalla, poi alla schiena ed al fianco, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.